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"Ежедневно сжигают казармы оккупантов": Минобороны высмеяло "уничтоженные" HIMARS

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1183
Время на прочтение
1 мин
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"Ежедневно сжигают казармы оккупантов": Минобороны высмеяло "уничтоженные" HIMARS

Фото: Associated Press

В РФ снова распространяют фейки об "уничтоженных" M142 HIMARS и "убитых" украинских военных.

Министерство обороны Украины высмеяло очередную ложь россиян по поводу универсальных пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Уничтоженные", согласно заявлениям российского Минобороны, HIMARS ежедневно сжигают склады и казармы оккупантов. Сотни якобы "убитых" украинских солдат отбивают атаки рашистских смертников в Бахмуте и Соледаре. История знает битвы, выигранные с помощью коварства. Но ложь каждый раз побеждает саму себя", — отметили в Минобороны Украины.

Напомним, в ночь на 1 января, ровно в полночь, ударом РСЗО HIMARS было уничтожено здание бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты РФ.

Накануне военный эксперт Олег Жданов говорил, что "информация" министерства РФ о мобильных телефонах вызывает вопросы.

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Дата публикации
Просмотры
1183
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