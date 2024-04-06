F-16 для Украины: когда и сколько самолетов получат ВСУ – в Минобороне Нидерландов ответили

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что страна планирует передать Украине 24 истребителя F-16. Первые поставки должны начаться уже в этом году.

Об этом пишет "Укринформ".

"Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры", — отметила Кайса Оллонгрен.

Министр обороны подчеркнула, что передача истребителей военным ВСУ – это совместная работа с Данией, США, Украиной и другими странами. И коалиция этих стран надеется, что уже этим летом начнутся поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских.

Министр также прокомментировала слухи о том, что она вместе с премьером Нидерландов Марком Рютте лично просили США помочь Украине с F-16.

"Скажем, мы обсуждали все возможности с нашими партнерами и друзьями. По моему мнению, важно то, что мы вместе с США и Данией смогли принять это решение. С тех пор мы очень упорно работали, чтобы обеспечить его выполнение", — резюмировала она.

Напомним, спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что появление F-16 в Украине будет неожиданностью.

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