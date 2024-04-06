F-16 для Украины: когда и сколько самолетов получат ВСУ – в Минобороне Нидерландов ответили

Нидерланды и Дания вскоре должны передать Украине истребители F-16.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что страна планирует передать Украине 24 истребителя F-16. Первые поставки должны начаться уже в этом году.
Об этом пишет "Укринформ".
"Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры", — отметила Кайса Оллонгрен.
Министр обороны подчеркнула, что передача истребителей военным ВСУ – это совместная работа с Данией, США, Украиной и другими странами. И коалиция этих стран надеется, что уже этим летом начнутся поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских.
Министр также прокомментировала слухи о том, что она вместе с премьером Нидерландов Марком Рютте лично просили США помочь Украине с F-16.
"Скажем, мы обсуждали все возможности с нашими партнерами и друзьями. По моему мнению, важно то, что мы вместе с США и Данией смогли принять это решение. С тех пор мы очень упорно работали, чтобы обеспечить его выполнение", — резюмировала она.
Напомним, спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что появление F-16 в Украине будет неожиданностью.
Читайте также ведущие новости дня:
- Переломный момент в войне: Украина нашла "Ахиллесову пяту" России, и Запад об этом прекрасно знает
- Самая старая армия Европы: почему в Украине воюют "деды", когда Россия на фронт забирает с 18 лет
- "Такие бриллианты не пропадут": в Раде намекнули на то, кто заплатил 30 миллионов за освобождение скандального СБУшника Шила