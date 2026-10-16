F-16 для защиты от «Шахедов» и заблокированные деньги России: Зеленский встретился с королем Бельгии

Зеленский и король Бельгии / © Facebook / Бельгийского королевского двора

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Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у короля бельгийцев Филиппа поблагодарил Бельгию за поддержку и призвал продолжить помощь Украине в укреплении противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в своем сообщении в Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает жить под постоянными российскими ракетными и дроновыми атаками по городам и общинам. Поэтому одной из главных задач остается усиление противовоздушной обороны.

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Президент выразил надежду на дальнейшую поддержку Бельгии в этом направлении, в частности, на поставки самолетов F-16 и боеприпасов к ним.

По словам Зеленского, эти истребители помогают украинским защитникам противодействовать российским реактивным ударным беспилотникам типа «Шахед».

Глава государства также отметил важность сохранения замороженных российских активов.

«Пока идет война, Россия не должна получать ничего, что может вложить в новые убийства и дестабилизацию в Европе», — подчеркнул президент.

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Отдельно Зеленский поблагодарил короля Филиппа, бельгийское правительство и весь народ Бельгии за поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Украина снова испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot.

Мы ранее информировали, что Нидерланды помогут Украине с запчастями, техническим обслуживанием и боеприпасами F-16 на фоне усиления российских воздушных атак.

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