F-16 и Mirage: как Украина расширяет возможности авиации на фронте

Украинские военные готовят истребители F-16 к использованию прямо на линии фронта. Это позволит не только прикрывать воздушное пространство, но и наносить удары по наземным целям.

Об этом заявил в эфире "24 канала" Анатолий Храпчинский, заместитель директора украинской компании по производству РЭБ и бывший офицер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, Украина уже прошла первый этап боевого согласования и может начинать применять F-16 в непосредственных боевых действиях.

"Самолет F-16 имеет достаточно вооружения для нанесения ударов по наземным целям. При этом прикрывать себя или другие самолеты, совершающие такие же операции за счет крылатых ракет воздух-воздух", — сказал Храпчинский.

Прежде чем отправить западные истребители на передовую, Украина провела с ними ряд подготовительных операций. Также на вооружение поступили современные самолеты Mirage, которые принадлежат к поколению 4+ и способны эффективно работать по наземным целям.

Храпчинский также отметил, что благодаря получению современных систем ПВО типа Patriot и NASAMS, украинские военные уже могут передавать опыт западным партнерам. То же может произойти и с авиацией.

"Наши пилоты в скором времени смогут учить западных коллег использовать свое вооружение в сложных условиях, где есть большое количество вражеской ПВО", — подытожил эксперт.

Напомним, Mirage 2000 может уничтожать российские самолеты в воздухе.

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