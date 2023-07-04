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F-16: Игнат рассказал, какие типы самолетов Украина рассмотрит для усиления авиации

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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F-16: Игнат рассказал, какие типы самолетов Украина рассмотрит для усиления авиации

Украина рассмотрит другие типы самолетов для усиления авиации

Все запросы по авиации, которые предоставляла Украина, сформированы.

Украина рассмотрит и другие типы самолетов, кроме F-16, которые могли бы усилить боевые возможности авиации. В частности, речь идет о F-18.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день все запросы относительно авиации, которые предоставляла Украина, сформированы.

"Украина рассматривала и будет рассматривать в дальнейшем и другие типы авиационной техники, которые могли бы усилить боевые возможности авиации Воздушных сил", — сказал спикер.

Он добавил, что F-18 по всей вероятности будет рассматриваться как второй тип самолета на вооружении.

"Но на данном этапе мы не можем распылять все силы и средства, когда мы ведем боевые действия. Мы определились с тем самолетом, который может быстрее прийти, обеспечить нам преимущество в воздухе и оказать поддержку наземным войскам. Это самолет F-16, который есть где взять и мы можем его освоить в короткие сроки", — добавил он.

Накануне Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, направленный на укрепление обороноспособности страны.

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Дата публикации
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