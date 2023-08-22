F-16 от Нидерландов и Дании: эксперт о превосходстве над врагом и "подводных камнях" для Украины

Самолеты F-16, о передаче которых Украине накануне объявили союзники, могут оказать значительное влияние на ход событий на фронте.

Какие задачи истребители позволят решать ВСУ, насколько разнообразен спектр боевых задач и о "подводных камнях" для ВСУ рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Отличие F-16 от МиГ-29

По словам эксперта, Украина так или иначе должна была переходить на истребители западного образца, поскольку потенциал поставок советских МиГ-29 от наших партнеров себя исчерпывает и имеет предел возможностей. Поэтому переход на самый массовый в мире западный лёгкий истребитель – это логичный и очень рациональный шаг.

"Кроме того, F-16, в отличие от МиГ-29, – это многофункциональный истребитель с возможностью выполнения боевых задач как по уничтожению воздушных целей, наземных, так и надводных", – отмечает Коваленко.

В чем особенность F-16

Также истребители F-16 позволит нам значительно расширить номенклатуру поставляемого ракетного вооружения.

"Например, раньше мы получали противорадиолокационные AGM-88 HARM, применяемые МиГ-29 и Су-27, крылатые Storm Shadow и Scalp EG, применяемые Су-24 и НАРы на Су-25. Теперь эта номенклатура значительно расширится, ведь для применения F-16 существуют десятки поражающих средств, интеграция которых на советские истребители раньше не была возможной", — объясняет эксперт.

Ракеты воздух-воздух

Для уничтожения воздушных целей мы получим ракеты класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM, способные уничтожать цели на расстоянии до 100 км и более 100 км в зависимости от модификации.

"Это не только позволит бороться с российской авиацией, например, фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сбрасывающими планирующие бомбы за десятки километров до ЛБС, но и оказывать поддержку ПВО в перехвате крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed-136 ракетами AIM-9 и не только", — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что для уничтожения сухопутных целей в арсенале F-16 имеется широкая номенклатура поражений. Самые интересные образцы – это AGM-154 Joint Standoff Weapon – тактическая планирующая управляемая авиационная бомба с дальностью поражения целей от 100 км до 500 км, в зависимости от модификации, а также AGM-158 JASSM – крылатая ракета, по своим характеристикам очень схожая с Stor Scalp EG.

Ракеты AGM-119

"Интересно и такое средство поражения как AGM-119 — противокорабельная. Эта ракета позволяет поражать надводные объекты на расстоянии до 55 км и более. Красота в том, что разрабатывалась она совместно со Швецией и шведы таких ракет имеют энное количество на хранении. Некоторые из них, в сухопутном варианте, поставлялись в Украину в 2022 году», – рассказал Коваленко.

По его словам, это лишь несколько моментов, которые позволят нам расширить возможности применения авиации по сравнению с теми, которые мы имеем сегодня. Впрочем, все же в этой бочке с медом есть немного дегтя.

Сколько самолетов получит Украина

"Сейчас многие тиражируют версию, что мы от Нидерландов получим 42 истребителя F-16. Не видел нигде подтверждения нидерландской стороной данного утверждения, но известно, что боеспособных у Нидерландов не 42 истребителя, а 24. Другие, либо на хранении, либо используются в формате каннибализма, как запчасти", — говорит эксперт.

Коваленко отмечает, что схожая ситуация и с истребителями в Дании.

"Дания передаст Украине не все свои F-16, а 19, то есть боеспособную часть от общего количества", — резюмировал эксперт.

F-16 для Украины

Президент Владимир Зеленский после визита в Нидерланды сообщил, что Украина получит истребители.

Следом Дания заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16.

Самолеты F-16, которые передадут Дания и Нидерланды, помогут защититься от постоянных российских ракетных ударов. Они могут быть как дополнительные системы ПВО, которые уберегут украинское небо.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что самолеты F-16, которые Украина получит от союзников, способны повлиять на ход войны. Ведь Украине сейчас больше всего нужно преимущество в воздухе.

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