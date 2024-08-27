F-16, которые получила Украина, оборудованы новейшей версией РЭБ против ПВО РФ

Истребители F-16, которые союзники передали Украине, получили специальное обновление систем радиоэлектронного противодействия. Они были внесены для эффективного противодействия русским системам противовоздушной обороны с учетом особенностей их работы.

Об этом пишет Defense exsprees.

Отмечается, что обновление проводило 350th Spectrum Warfare Wing, подразделение американских воздушных сил, отвечающее за развитие, адаптацию и разработку тактики использования РЭБ, а также проводит обновления этих систем и управляет их развитием.

"Работы были осуществлены специалистами 68th Electronic Warfare Squadron, который входит в состав крыла. И это было уникальной операцией из-за нескольких факторов ", – указано в сообщении.

Во-первых, работы необходимо было проводить с оборудованием, не находящимся на вооружении воздушных сил США.

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Американцы работали вместе с европейскими коллегами, успешно протестировавшими все обновления.

"Благодаря этому, возможно быть уверенным, что украинские F-16 действительно получили очень интересные возможности эффективно давить российские системы, что означает повышение безопасности и результативности атак по российским ЗРК", — говорится в сообщении.

Кроме того, воздушные силы США будут получать от украинских коллег информацию по использованию этих средств РЭБ в реальном бою. Это позволит вносить дальнейшее обновление в работу систем, при этом не только для Украины, но и для США и других членов НАТО.

Отметим, Украина наконец-то дождалась самолетов F-16. За свою жизнь этот истребитель побывал в множестве вооруженных конфликтов: Ливан, Афганистан, Ирак, Югославия.

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