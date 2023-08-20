"F16. Прорывная договоренность": все что известно о передаче истребителей Украине

По результатам визитов президента Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды 20 августа стало известно о получении Украиной истребителей F-16.

В частности, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, Зеленский заявил о "прорывной" договоренности по получению истребителей F-16 после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Главы государств сфотографировались у F-16, а Зеленский отметил, что уже есть договоренность о количестве самолетов.

Сколько самолетов ВСУ получат от Нидерландов

По результатам визита в Нидерланды и встречи с премьер-министром Марком Рютте Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 самолета F-16. Президент подчеркнул, что это еще один шаг к усилению воздушного щита Украины.

"Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", – сообщил Зеленский.

Добавим, что президент Украины во время своего визита в Нидерланды посетил авиабазу в Эйндховене. Ему устроили экскурсию по авиабазе и показали F-16. Зеленский даже посидел в кабине истребителя.

Самолеты от Дании

В этот же день, 20 августа, Зеленский посетил Данию и провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен.

По результатам посещения Зеленьким Дании стало известно об отказе от Украины 19 современных самолетов F-16.

Поэтому в Украину должен прибыть 61 самолет вместе с пообещавшими Нидерланды.

По словам Фредериксен, сейчас более 70 человек из Украины уже тренируются и готовятся к обучению.

"Это решение относительно обороны Украины, поэтому целью этой поставки является именно защита Украины", — подчеркнула глава датского правительства.

Она добавила, что уже в этом, в 2023 году, первые 6 самолетов могут прибыть в Украину из Дании.

"Мы сейчас продолжаем процесс серининга. Обучение вскоре начнется, поэтому надеюсь, ближе к новому году первая группа самолетов покинут землю Дании и направятся в Украину. Около 6 из них. И надеюсь, в следующем году еще 8 самолетов также направятся из Дании в Украину, а еще через год – еще 5. Так что мы это сделаем как можно скорее", – сообщила Фредериксен.

Условия передачи Украины F-16

Зеленский также объяснил условия передачи Украине современных истребителей F-16, а именно, не нанесение ударов по территории страны оккупантов РФ.

"Мы об этом не говорили, действительно. Для нас главное – это деоккупировать, освободить наши территории. Сейчас наша конкретная миссия – защитить себя", – сообщил он.

Как сообщалось, 20 августа Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. будет обсуждать поставки F-16. Отмечалось, что главный вопрос этого рабочего визита – F-16 для Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Важные новости из Нидерландов! Зеленский ведет переговоры за закрытыми дверями.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.