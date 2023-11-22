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Favbet Foundation передал разведчикам Нацгвардии на передовую внедорожник Nissan Pathfinder

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Favbet Foundation передал разведчикам Нацгвардии на передовую внедорожник Nissan Pathfinder

Ударные роты «Армии дронов» получили при содействии фонда 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Национальной гвардии Украины внедорожник Nissan Pathfinder, сообщили представители фонда.

Автомобиль работает в составе подразделения разведчиков на Лиманском направлении.

Напомним, всего с начала войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 авто.

В частности, ударные роты «Армии дронов» получили при содействии фонда 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
28
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