Favbet Foundation передал военным разведчикам ГУР спецавтомобиль

При содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 210 автомобилей.

Благотворительный фонд FavbetFoundation передал сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины специальный автомобиль для выполнения задач в условиях войны, сообщили представители фонда.

Указанное транспортное средство необходимо для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в связи с агрессией российской федерации против Украины. На данный момент оно уже используется для выполнения специальных задач сотрудниками ГУР.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.