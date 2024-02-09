Федоров рассказал, когда ВСУ получат дроны с искусственным интеллектом

Украинские военные в скором времени получат дроны с технологией искусственного интеллекта, которые будут поражать позиции кафиров.

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Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что в настоящее время около 20 украинских компаний работают над созданием беспилотников с искусственным интеллектом.

"Я думаю, что в первом квартале 2024 года мы увидим уже массированное применение FPV-дронов с ИИ. И, в том числе, скоро появятся украинские аналоги "Ланцета", которые также будут работать на базе ИИ. Мы сейчас тестируем системно эти БПЛА", – отметил Федоров.

Федоров заявил, что украинские дроны будут созданы по типу российского "Ланцета".

"Россияне будут жаловаться на то, что их техника продолжает уничтожаться нашими дронами вроде "Ланцета". Поэтому сейчас все на этапе тестирования. Но эти полгода последние многие компании работали над тем, чтобы создать определенный аналог "Ланцета" и скоро он будет в Украине", — сказал Федоров.

Министр добавил, что количество дальних дронов на сегодняшний день уже достаточно велико, но производственные мощности постоянно увеличиваются.

"Мы можем делать не меньше, чем делает Россия дальних дронов-"камикадзе" и сейчас только вопрос масштабирования, то есть финансирование этого направления", — сказал Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году запланировано изготовить гораздо больше дальнобойных дронов, чем в прошлом. Их будет достаточно, чтобы поразить все необходимые цели на территории Российской Федерации.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ищут будущих операторов дронов на временно оккупированных территориях.

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