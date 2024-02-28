Федоров: Разработчики создали многоразовый дрон-бомбер, его уже используют ВСУ – фото

Участники украинского оборонного кластера Brave1 создали многоразовый беспилотник–бомбер Hummel. Подразделения Сил обороны уже используют дрон на разных участках фронта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что дрон может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км.

"Подразделения, которые пользуются беспилотником, дали фидбек: отметили его нестандартные частоты управления, жесткую раму и ножки, благодаря которым дрон совершает мягкую посадку. Дрон уже прошел комиссию Минобороны, его рекомендовали к кодификации по стандартам НАТО", — говорит Федоров.

беспилотник-бомбер Hummel / Фото: Михаил Федоров / Facebook

Он также рассказал, что команда инженеров разрабатывает разведывательные дроны коптерного типа. Они будут собирать информацию о противнике и обрабатывать ее в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.

"Также команда работает над автоматическим отслеживанием цели. Так дрон будет долетать куда надо, если потерял управление и прервалось видео", — добавил Михаил Федоров.

Напомним, украинские аналоги дронов "Ланцет" прошли первые испытания – Федоров рассказал подробности.

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