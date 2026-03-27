ПВО / © Associated Press

Реклама

Украина фактически достигла мирового предела эффективности использования противовоздушной обороны, однако даже самые современные системы не способны гарантировать полный перехват всех целей.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса и участник миротворческих миссий Сергей Грабский в интервью Українському Радіо.

«Скажите, пожалуйста, в Израиле все ракеты сбиваются? Нет. Поэтому говорить о том, что в мире где-то существует система ПВО, обеспечивающая стопроцентный ущерб, невозможно», — пояснил он.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что развитие противовоздушной обороны базируется на трех ключевых составляющих.

«В своих выступлениях я всегда подчеркиваю три основных фактора направления развития противовоздушной обороны. Они состоят из следующих элементов: первый — ударный наступательный элемент, второй — ударный оборонный и третий — пассивный оборонный», — отметил Грабский.

По его словам, ударный наступательный компонент предусматривает уничтожение военных возможностей противника прямо на его территории. В качестве примера он привел удары по российским установкам «Бастион», из которых оккупанты запускают ракеты «Циркон» по Украине. К этому же подходу он отнес и операцию «Паутина».

Грабский подчеркнул, что украинская система ПВО уже глубоко эшелонирована и демонстрирует «феноменальные результаты».

Реклама

В то же время, он обратил внимание на важность так называемой пассивной защиты, которая предусматривает укрытие для населения и защиту объектов инфраструктуры.

Эксперт подчеркнул, что в условиях войны невозможно добиться абсолютной защиты от воздушных атак.

Ранее сообщалось, что российские войска начали активнее использовать новую тактику воздушных атак, объединяя ударные беспилотники с большим количеством фальшивых целей.

Мы ранее информировали, что российские войска осуществили масштабный запуск дронов по Украине, но из более чем 500 единиц до целей смогли долететь только около 15 беспилотников.