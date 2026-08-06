Fire Point раскрыла детали ПВО Freyja: когда состоится первый перехват баллистики

Когда ПВО Freyja сможет перехватывать баллистику / © Associated Press

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Производитель дронов и ракет Fire Point привлек более десятка европейских оборонных компаний к разработке проекта противоракетной обороны Freyja. Иностранные партнеры будут предоставлять радары, системы наведения и другие компоненты, которые уже начинают интегрировать, сообщила СЕО компании Ирина Терех.

Об этом пишет Reuters.

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Вероятность пропуска менее 5%: Fire Point о ПВО Freyja

Официальный старт проекта прошел в прошлом месяце в Париже. 10 правительств и 12 оборонных предприятий, среди которых Eurosam, Leonardo, Thales и SAAB принимают участие в разработке ПВО Freyja.

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Потребность в новом средстве ПВО возникла из-за сильного дефицита противоракет Patriot для борьбы с баллистическими ракетами, который особенно обострился из-за войны США и Ирана.

По словам главы Fire Point, соглашения подписаны уже с 13 промышленными партнерами. Базой для перехватчика станет украинская разработка FP7.X — ускоренная модификация баллистической ракеты FP7. Первый успешный перехват цели в компании планируют осуществить к середине 2027 года.

«Сейчас мы находимся на самом напряженном и одновременно сложном этапе окончательного составления всего вместе с радарами наблюдения, с наблюдательными радарами, искателями», — делится Ирина Терех.

Центром управления и интеграцией всех систем занимается норвежская компания Kongsberg. По данным профильных СМИ, головку самонаведения должна предоставить немецкая Diehl Defence, разработчик систем IRIS-T. В Diehl подтвердили факт переговоров с украинской стороной, но от деталей воздержались.

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Целевая стоимость одного перехватчика составляет менее €1 млн — это в 4–6 раз дешевле выстрела из Patriot.

«Мы пытаемся втиснуть программу, обычно занимающую 20–30 лет, в пару лет», — объясняет Терех.

Ирина добавила, что ракета-перехватчик уже прошла по меньшей мере пять испытаний. Эту систему ПВО строят на архитектуре открытого типа, что позволит легко менять комплектование — например, заменять радар Weibel аналогом от Saab. Количество партнеров планируют расширить до 20 компаний для наращивания мощностей.

Финансирование исследований и разработок партнеры берут на себя до создания минимально жизнеспособного продукта (MVP). Параллельно ведутся переговоры с украинскими государственными предприятиями.

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«Мы ожидаем, что пусковая установка будет от четырех до шести ракет. Если бы из одной партии произошел перехват баллистической ракеты в пределах MVP, это был бы отличный результат», — добавила Терех.

Эксперт по ракетному вооружению Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффман отмечает: чтобы вероятность пропуска цели с пусковой установки на 4–6 ракет была ниже 5%, каждая ракета должна иметь точность около 40%.

Возможную цену в €1 млн за штуку он назвал очень дешевой и впечатляющей.

Ударная модификация ракеты FP7 для поражения наземных целей прошла уже 15 тестовых запусков. Сейчас идет ее сертификация Министерством обороны Украины, которая должна завершиться через 2-4 недели. Первое боевое применение этой версии запланировано к началу осени, а большей баллистической ракеты FP9, способной достать до Москвы — к концу осени.

Кроме того, Fire Point разрабатывает собственный двигатель для крылатой ракеты FP5 Flamingo.

Почему трудно поразить ракетные установки РФ

Напомним, после заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости уничтожения российских пусковых установок для уменьшения ракетных ударов советник президента Сергей Бескрестнов объяснил сложности выполнения этой задачи.

Он отметил, что комплексы «Искандер» не стоят на стационарных позициях, а постоянно двигаются, быстро разворачиваются для пуска и сразу покидают район. Кроме того, враг осуществляет запуски на расстоянии 140–150 км от границы, что делает их недостижимыми для систем типа HIMARS, поэтому удар по уже известным точкам является безрезультатным.

Эксперт подчеркнул, что для эффективного уничтожения мобильных установок необходимы постоянное спутниковое наблюдение, «глаза в воздухе» и высокоточное дальнобойное оружие, ведь поймать «Искандер» на марше очень тяжело. Также сложно поражение самого производства этих ракет, поскольку предприятия расположены глубоко под землей, а санкции не останавливают процесс из-за использования преимущественно российских комплектующих и электроники.

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