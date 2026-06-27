"Фламинго" могли установить рекорд точности при ударе по заводу в Волгограде

Ракета «Фламинго» / © ТСН

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Атака украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго» по Федеральному научно-производственному центру «Титан-Баррикады» в Волгограде может стать одной из самых успешных по проценту попаданий с момента начала их применения.

Об этом сообщают OSINT-аналитики и профильные военные обозреватели.

По данным аналитического сообщества Dnipro Osint, во время удара было запущено не менее пяти ракет FP-5 «Фламинго», из которых не менее трех достигли целей на территории предприятия.

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«По предварительным данным геоинтеллигенции, ракеты поразили три объекта на территории завода: цех № 2, производственный корпус цеха № 38, а также один цех неустановленного назначения», — отметили аналитики.

По официальным данным местных властей, в результате нападения пострадали десять человек.

ФНВЦ «Титан-Баррикады» считается одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Завод специализируется на производстве артиллерийской и ракетной техники и, по открытым данным, является единственным производителем пусковых установок для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Эксперты Defense Express отмечают, что нынешняя атака может оказаться одной из самых результативных для ракет «Фламинго» с точки зрения преодоления российской противовоздушной обороны.

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Аналитики напоминают, что во время удара по предприятию «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах из шести запущенных ракет цель достигла лишь одна, что составило около 16% успешных попаданий. Во время повторной атаки в июне одна ракета из пяти поразила объект, а ещё одна упала вблизи завода.

Если спутниковые снимки окончательно подтвердят три попадания по ФНВЦ «Титан-Баррикады», эффективность нынешней атаки может составить 60%, отмечают эксперты.

По мнению обозревателей, такому результату могли способствовать удачно выбранные траектории полета крылатых ракет, а также перераспределение российских систем ПВО в пользу защиты Москвы, которую в последнее время все чаще атакуют украинские средства поражения.

Напомним, утром в субботу, 27 июня, в российском Волгограде прогремели взрывы во время нападения на одно из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские ракеты поразили оборонный объект РФ, который работает на нужды войны и является законной целью для «дальнобойных санкций» Киева.

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