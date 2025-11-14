"Флэш" предупредил о новом боеприпасе РФ для дронов: что такое КОБЕ-3М и чем он опасен

Дрон / © Getty Images

У российских окупантов заметили новый кумулятивно-осколочный боеприпас КОБE-3М, разработанный специально для использования с FPV-дронами. Специалист по военным радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов раскрыл характеристики и особенности этого оружия.

Об этом специалист написал в своем Telegram-канале.

По словам Бескрестнова, новый боеприпас получил название КОБЕ-3М. Он кумулятивно-осколочный и предназначен для поражения двух типов целей: живой силы и легкобронированной техники противника.

Общий вес боеприпаса составляет около 1,8 кг, что позволяет эффективно использовать его в связке с беспилотниками.

Как устроен КОБЕ-3М

Эксперт предоставил детальное техническое описание нового российского снаряда. Он пояснил, что у КОБE-3М есть так называемый головодонный детонатор.

«Главная (передняя) часть детонатора называется Г-684Т. В ней находится пьезоэлемент. Задняя (донная) часть детонатора называется В-5КПЭ. В ней находится предупредительно-исполнительный механизм», — рассказал «Флэш».

Он добавил, что эти две части — главная и донная — соединены между собой электрическим проводом.

Ключевой особенностью нового боеприпаса есть система его активации. По словам Сергея Бескрестнова, КОБE-3М оснащен электрическим механизмом дальнего возведения.

«Он срабатывает после подачи пилотом команды с пульта», — подытожил эксперт.

Это означает, что оператор дрона может приводить боеприпас в боевую готовность дистанционно, непосредственно перед атакой на цель.

Боеприпас КОБЕ-3М

Напомним, Россия вновь применила против Украины гиперзвуковую ракету «Циркон» — одну из самых дорогих и сложных в производстве ракет своего арсенала. Это оружие РФ позиционирует как «аналоговнет», однако его реальные характеристики остаются засекреченными, а эффективность вызывает сомнения у экспертов.

«Циркон» способен развивать гиперзвуковую скорость на маршевом участке и запускается с кораблей, субмарин и наземных установок, в отличие от «Кинжала», имеющего воздушный запуск. Несмотря на заявленные преимущества, специалисты отмечают, что ракета поражается системами Patriot и другими западными средствами ПВО, а ее производство в РФ ограничено не более одной ракеты в месяц.