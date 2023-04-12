Франция блокирует решение ЕС по покупке боеприпасов для Украины – СМИ

Франция блокирует решение о выделении 2 млрд евро на финансирование поставок боеприпасов для Украины. Это решение требует единогласия среди государств-членов ЕС.

Об этом пишет польское агентство PAP со ссылкой на чиновника ЕС.

Решение о покупке боеприпасов для Украины было принято на саммите ЕС в марте: финансирование в 2 млрд евро должно быть обеспечено из Европейского фонда мира.

Из этой суммы 1 млрд евро должен предназначаться для возмещения поставок боеприпасов из составов государств-членов. В настоящее время на европейских складах нет необходимого количества снарядов, поэтому возникла инициатива закупок вне ЕС.

"Против этого, однако, выступила Франция. В этой ситуации выходом было бы получение боеприпасов в третьем государстве в качестве пожертвования, а затем возмещения из складов государства-члена путем передачи третьей стране другого вооружения. Французы перед праздниками заблокировали решение ЕС по второму миллиарду евро. В проекте содержалась запись о том, что боеприпасы должны быть возмещены на основании запросов, которые подает Украина. Дополнительно к решению о боеприпасах Франция хочет дописать возможность возмещения поставок ракет", — сообщил источник в ЕС.

По мнению некоторых дипломатов, за решением Франции может стоять лоббирование со стороны оборонных компаний.

"Речь идет о создании механизма принуждения к заказу конкретного оборудования, которое на самом деле может и не понадобиться Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, лидеры стран ЕС одобрили совместную закупку боеприпасов и передачу ракет "земля-земля" Украине.

Через две недели после того, как ЕС объявил об историческом соглашении о предоставлении Украине груды боеприпасов, блок все еще разбирает юридические детали того, как его фактически реализовать.

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