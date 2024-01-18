Франция изготовит для Украины десятки артсистем "Цезарь" уже в 2024 году: Зеленский беседовал с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе Франции Эммануэлю Макрону за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и за объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" и 2024 года.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении днем 18 января.

По его словам, президенты подробно обсудили ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Важно и дальше усиливать украинскую систему ПВО.

"Я благодарен за активное содействие французскому бизнесу, который инвестирует и готов увеличивать инвестиции в Украину, несмотря на войну. Рассказал о начале подготовки Глобального саммита мира. Важно привлечь широчайший круг стран к участию в нем", — добавил Зеленский.

По его словам, уже поручено политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Напомним, стало известно, что Франция будет поставлять Украине до 50 ракет ежемесячно до конца 2024 года. Также Париж увеличит поставки артиллерийских боеприпасов.

Также глава Франции Эммануэль Макрон должен подписать соглашение о поставках Украине нового оружия, в частности ракет SCALP.

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