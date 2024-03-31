Франция передает ВСУ сотни единиц бронетехники и ракеты: когда они будут в Украине

Франция также разрабатывает боеприпасы с дистанционным управлением в очень сжатые сроки.

Во Франции анонсировали передачи Украине сотен единиц бронетехники и ракет "Астер".

Об этом рассказал министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью The Tribun.

Отмечается, что поставки вооружения запланированы на 2024 год и начало 2025 года.

По словам Лекорня, речь идет об известных бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет, тогда как французы переходят на бронеавтомобили нового поколения Griffon.

Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужна, например, наша фронтовая бронированная техника (VAB): это абсолютно ключевое значение для мобильности войск... Это старое оборудование, которое все еще работает, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах., — подчеркнул Лекорню.

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Кроме того, он добавил, что Франция также разрабатывает боеприпасы с дистанционным управлением в очень сжатые сроки. Планируется доставить их в Украину до начала этого лета. В частности, власти торопят оборонную промышленность, чтобы обеспечить потребности своей армии и долгосрочную поддержку Украины.

Ранее мы сообщали, что Франция будет передавать Украине военное оборудование, срок действия которого истек, вместо его утилизации.

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