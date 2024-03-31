Франция передаст Украине БТР VAB: эксперт развеял волну критики, что они устаревшие и назвал их преимущества

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине сотни единиц бронетехники, в том числе БТР VAB и ракеты "Астер". Как только стало известно об очередной партии бронетранспортеров VAB для Украины – возникла волна критики, мол, это старые БТР, от которых сами французы хотят избавиться, "спихивая металлолом украинцам".

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, сначала негативный нарратив о VAB стал распространяться среди российских площадок, а затем его перетащили в украинское инфопространство.

Эксперт рассказал о преимуществах французского бронетранспортера VAB.

Коваленко отметил, что VAB – это действительно не новый БТР, и серийное производство его началось в 1976 году. И Франция действительно постепенно заменяет их в своей армии.

"Но... Почему местные дол*ой*бы не верещали в июле 2022, когда первые VAB поступили на вооружение СОУ? Далее. Почему VAB сравнивают с советским/российским БТР-80/82 в то время как функционал этого бронетранспортера для сравнения это "бардак", то есть - БРДМ-2? (боевая разведывательно-дозорная машина – ред.)", — подчеркнул он.

По словам Коваленко, VAB уступает БРДМ-2 только в огневом потенциале, а именно 12,7-мм M2 HB Browning против 14,5-мм КПВТ.

"Вот только у Browning точность и эффективность намного выше. В остальном, все ТТХ французского VAB на голову и даже более того выше, нежели у "бардака". Скорость по трассе, мощность двигателя, преодоление водных преград, запас хода по шоссе и т.д.", — рассказал Александр Коваленко.

Эксперт не возразил, что в нынешних условиях VAB потребуют дополнительной защиты, например, противокумулятивной решетки.

"Опыт у нас есть, главное его применить, а не забить, как в случае с западными танками на начальном этапе, особенно с тем, название которого я зарёкся никогда не упоминать в своих заметках. Но в целом, это отличный БТР в рамках функционала "бардака", тем более, что у Франции такого добра в строю и на хранении более 2,5 тысяч. У Украины "бардаков" и то меньше. Доработаем и будет самое оно!", — резюмировал военный эксперт Александр Коваленко.

Напомним, Украине предоставят миллионы боеприпасов – ВСУ готовят артиллеристов.

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