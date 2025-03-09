Франция передаст Украине партию оружия на 195 млн евро, которую профинансирует Россия

В пакет войдут бронетехника и снаряды для артиллерии.

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит военную помощь на сумму 195 миллионов евро, которая будет профинансирована уплатой процентов по замороженным российским активам.

Об этом чиновник заявил во время своего интервью изданию La Tribune Dimanche.

Он заявил, что в новый пакет помощи войдут 155 мм артиллерийские снаряды и авиационные бомбы AASM, которые используют переданные Украине французские истребители Mirage 2000.

Кроме того, Франция передаст Украине легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры VAB.

Лекорню заявил, что Франция, чтобы поддержать как Украину, так и собственную армию, будет наращивать производство военной техники. Компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

Также власти Франции планируют удвоить производство авиационных бомб AASM к 2026 году, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Украина получила на вооружение румынский зенитный ракетный комплекс CA-95, являющийся копией советского ЗРК типа "Стрела-1".

Мы ранее информировали, что Европа может быстро и экономно вооружить Украину без истощения собственных арсеналов.

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