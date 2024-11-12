Франция показала, что не намерена прекращать помощь Украине: Defense Express о передаче ракет SCALP

Такие поставки могут осуществляться на постоянной основе, обеспечивая ВСУ необходимым количеством ракет.

Передача украинским военным дежурной партии дальнобойных ракет SCALP показывает, что Франция не собирается отказываться от системной поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Такие поставки могут осуществлять на постоянной основе, обеспечивая нашу авиацию необходимым количеством ракет. Кроме того, Франция сейчас готовит авиацию в виде самолетов Mirage 2000-5, которые в среднесрочной перспективе станут одними из основных самолетов для применения этих эффективных ракет. Это может быть очень мощным фактором в руках сил обороны Украины для противодействия агрессору", — сказал Рябых.

Он напомнил, что Украина раньше уже получала ракеты данного типа.

"Известно о нескольких десятках таких ракет, о которых сообщали средства массовой информации, в частности, о намерениях передавать или самих поставках. Мы видели результаты применения подобных ракет на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму и Луганской области, по военным целям оккупантов. Сейчас мы можем ориентироваться на заявление министра обороны Франции о поставках подобных ракет как исполнение обещания президента Макрона, которое он дал президенту Украины. Это больше политическое решение, и таким образом Франция показывает, что не будет отказываться от системной поддержки Украины. Эти 10 ракет, как было сказано, могут означать не буквально десяток. .

Он добавил, что эти ракеты значительно усилят военно-воздушные силы Вооруженных Сил Украины, если подобные поставки будут регулярными.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция предоставит Украине ракеты SCALP.

Кроме того, мы ранее информировали, что вновь избранный президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что планирует сократить помощь Украине. Британия и Франция хотят этому помешать.

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