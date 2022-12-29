Франция создаст фонд на 200 млн евро для военной поддержки Украины

В Париже заверили, что были и будут надежным поставщиком оружия Украине

Франция создаст специальный фонд в размере 200 млн. евро, который позволит Украине закупить на эту сумму оружия у французских производителей.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он подчеркнул, что Франция — надежный поставщик оружия в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

"Мы изучили потребности украинской армии для продления этой помощи в 2023 году", – написал французский министр.

Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, почему США не хотят оказывать Украине ракеты дальнего действия.

Кроме того, мы ранее информировали, что в новом году Украина получит необходимые танки, истребители и дальнобойные ракеты. Такое мнение высказали другие военные эксперты.

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