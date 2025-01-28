Французские Mirage 2000: как эти истребители изменят оборонные возможности Украины

В скором времени Украина может получить французские истребители Mirage 2000-5, которые будут выполнять две основные функции, в частности, усиление противовоздушной обороны (ПВО).

Как пояснил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина, прежде всего эти истребители могут использоваться в качестве носителей ракет Storm Shadow.

Еще одна важная роль этих самолетов – усиление ПВО. Однако, по словам эксперта, здесь следует соблюдать осторожность, поскольку украинские Силы обороны уже используют F-16, и истребителям лучше избегать зон, где работают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

“Надо "нарезать" отдельно одним, другим. Поэтому я не думаю, что они будут в первую очередь использоваться как истребители ПВО. Хотя они могут выполнять много функций: сбрасывать крылатые бомбы, те же французские AASM Hammer, и запускать антирадарные ракеты для обеспечения прорыва вражеской ПВО”, — отметил Романенко.

Напомним, что украинские Воздушные силы получат Mirage 2000-5 от Франции до конца первого квартала 2025 года.