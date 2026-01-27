Storm Shadow / © Associated Press

Франция не поддерживает план по упрощению механизма закупки британских крылатых ракет Storm Shadow для Украины в рамках нового европейского финансового инструмента.

Об этом пишет The Telegraph, ознакомившись с документами нового европейского оборонного плана.

В материале отмечается, что коалиция из 11 стран ЕС предложила смягчить правила, позволяющие официальному Киеву использовать кредит в размере 90 млрд евро для приобретения британского оружия.

«Коалиция из 11 стран ЕС предложила ослабить правила, разрешающие официальному Киеву использовать кредит в размере 90 млрд евро для покупки британского оружия. Однако Франция хочет, чтобы эти деньги были израсходованы внутри ЕС», — говорится в статье.

Издание объясняет, что действующий план использования этого кредита, две трети которого должны быть направлены на закупку вооружения для ВСУ, предусматривает приоритет европейской и украинской оборонной промышленности над закупками вне Евросоюза.

По данным документов, с которыми ознакомилась The Telegraph, украинские военные чиновники оценили, что в 2026 году Украине понадобится военная техника, произведенная за пределами ЕС, на общую сумму 24 млрд евро.

«Эта цифра в основном касается поставок американских систем противовоздушной обороны Patriot и перехватчиков PAC-3, но ракеты дальнего действия были определены как еще одна потребность, которую европейские страны, возможно, не смогут удовлетворить», — пишет издание.

В публикации отмечается, что европейские чиновники из коалиции рассматривали британскую крылатую ракету Storm Shadow как возможный вариант для восполнения этого пробела.

По данным The Telegraph, они предложили четырехуровневую систему, которая могла бы поставить Великобританию выше США в приоритетности закупок, если Лондон сможет удовлетворить оборонные потребности Украины.

Впрочем, по словам одного из дипломатических источников, Франция не согласна с этой инициативой.

«Париж находится в центре усилий по обеспечению стратегической автономии ЕС от своих союзников, в основном от США, из-за разрыва отношений с президентом Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию», — отмечает издание.

Источник рассказал, что Франция настаивает: любые средства, переданные Украине, должны прежде всего способствовать развитию оборонной промышленности самого Евросоюза, даже если это противоречит неотложным оборонным потребностям Киева.

Такой подход уже вызвал внутреннюю критику, поскольку, по оценкам, может ограничить способность Украины эффективно защищаться, в частности, от российских воздушных атак.

«Попытку предотвратить влияние Франции поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды», — сообщил собеседник издания.

По его словам, еще восемь стран, включая Германию, высказались в поддержку более благоприятного подхода к Великобритании, однако официально не присоединились к этой коалиции.

Ранее сообщалось, что Франция не присоединится к плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом, предусматривающим закупку европейскими странами американского оружия для Украины.

Мы ранее информировали, что Европейскому Союзу возникли серьезные разногласия по использованию €90 млрд кредита, который планируют предоставить Украине. Причиной стала возможность закупки американского вооружения за эти средства.