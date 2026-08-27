Франция помогает Путину кошмарить Украину баллистикой: Киев раскрыл детали новой ракеты РФ

Обстрелы Украины / © ТСН.ua

Реклама

В баллистических ракетах РМ-48У, которые российские кафиры запускают по Украине из комплексов С-400 и С-300ПМ, обнаружили французские лазерные модули 3SP Technologies, предназначенные для гироскопов.

Об этом стало известно во время брифинга уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, сообщает " Милитарный «.

Реклама

Отмечается, что во время мероприятия представили охлаждающий лазерный модуль производства французской компании 3SP Technologies, обнаруженный в ракете РМ-48У.

Реклама

Такой компонент используется в волоконно оптических гироскопах, а также в некоторых типах твердотельных кольцевых лазерных гироскопов.

В зависимости от типа эти компоненты выполняют функции в инерциальных навигационных системах высокой точности, к которым относятся соответствующие гироскопы. В частности, они могут использоваться в качестве источника закачки для активного волокна в волоконно-оптических гироскопах интерферометрического типа, а также для твердотельных и ВБР-лазеров в кольцевых гироскопах.

Кроме того, в ракете РМ-48У используются 12-канальные антенны «Комета», в составе которых есть американские комплектующие.

Первое подтвержденное применение этого типа ракет, оснащенных обломочно-фугасной боевой частью массой около 150-180 кг, произошло в ночь на 20 января. После российского удара украинская сторона тогда обнаружила обломки РМ-48У.

Реклама

Ракеты этого типа также фиксировали среди средств поражения, примененных российскими войсками во время массированного удара 2 июня.

Еще один случай использования РМ-48У был зафиксирован 19 июля. Тогда Россия совершила масштабную ракетно-дроновую атаку по Украине.

Россия разработала РМ-48У на основе зенитной ракеты семейства 48Н6. Ее предназначением является поражение наземных целей, а также перегрузка противовоздушной обороны противника.

В последнее время российские войска увеличили применение РМ-48 во время массированных комбинированных атак по Украине.

Реклама

В начале июня Главное управление разведки Минобороны сообщало, что Россия более чем вдвое нарастила темпы производства этих ракет. В 2026 году российское руководство запланировало изготовление более 480 единиц РМ-48У.

Ранее сообщалось, что из-за окончательного краха переговорных форматов Кремль рассматривает возможность резкого усиления ракетного террора и готовит массированные удары баллистикой по центру Киева и другим крупным городам.

Мы ранее информировали, что визит американского генерала Кита Келлога в Киев совпал с прекращением массированных российских атак.

Новости партнеров