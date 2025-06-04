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Французские истребители Mirage 2000 "нарисовали" трезубец над Черным морем (фото)
Патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем.
Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем по маршруту, проложенному в виде национального герба Украины.
Об этом сообщили и обнародовали фото Воздушные Силы ВС Украины.
«Особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, символически представлявшему трезубец, национальный герб Украины», — сообщили там.
Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.
Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру, он появился в новостных лентах социальных сетей, в СМИ и на экранах смартфонов.
«Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной», — говорится в сообщении.
«Для Украины этот жест имеет большее, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины благодарны французским партнерам за эту четкую и публичную демонстрацию поддержки», — говорится в сообщении.
Французские боевые самолеты Mirage 2000 уже стали важной частью украинского воздушного щита.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новой военной помощи Украине, которая составляет 2 млрд евро и назвал оружие, которое попадет в Украину.
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