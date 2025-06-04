Французские истребители Mirage 2000 "нарисовали" трезубец над Черным морем (фото)

Французские истребители Mirage 2000 совершили полет над Черным морем

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Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем по маршруту, проложенному в виде национального герба Украины.

Об этом сообщили и обнародовали фото Воздушные Силы ВС Украины.

«Особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, символически представлявшему трезубец, национальный герб Украины», — сообщили там.

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Украинские пилоты благодарят народа Французской Республики за поддержку и партнерство

Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.

На фото — пролет пилотов Французской Республики на истребителях Mirage 2000 в воздушном пространстве над Черным морем Фото: Воздушные Силы ВС Украины

Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру, он появился в новостных лентах социальных сетей, в СМИ и на экранах смартфонов.

На фотографии — пролет пилотов Французской Республики на истребителях Mirage 2000 в воздушном пространстве над Черным морем

«Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной», — говорится в сообщении.

На фото-пролет пилотов Французской Республики на истребителях Mirage 2000 в воздушном пространстве над Черным морем Фото: Воздушные Силы ВС Украины

«Для Украины этот жест имеет большее, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины благодарны французским партнерам за эту четкую и публичную демонстрацию поддержки», — говорится в сообщении.

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Французские боевые самолеты Mirage 2000 уже стали важной частью украинского воздушного щита.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новой военной помощи Украине, которая составляет 2 млрд евро и назвал оружие, которое попадет в Украину.

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