Где РФ прячет некоторые свои мощности по производству оружия: авиаэксперт раскрыл коварные действия россиян

Заместитель директора компании по производству РЭБ, авиаэксперт Анатолий Храпчинский уверен, что россияне прячут некоторые производственные мощности по созданию оружия на территории гражданских аэропортов.

Об этом пишет "Еспресо".

"Когда мы говорим об ударах по производственным мощностям Российской Федерации, надо учитывать то, что есть [предприятие – ред.] "Тактическое ракетное вооружение", расположенное в подмосковном Королеве, которое производит ракеты Х-101, Х-555, модули УМПК. Есть "Арсенал 53", завод Свердловых, по которому недавно ударили Силы обороны Украины. Но надо понимать, что некоторые производственные мощности Россия прячет в гражданских местах, и использует для этого даже обычные гражданские аэропорты", — отметил эксперт.

Он пояснил, что к такому выводу можно прийти, если проанализировать, куда самолеты из Ирана доставляли комплектующие для производства оружия.

"Почему такой вывод? Потому что посмотрите, куда прилетают иранские самолеты разгружать определенные комплектующие. Хотя они могли бы непосредственно прилетать, например, в ту же Казань и там разгружать свои грузы. Поэтому надо понимать, например, что Россия использует некоторые гражданские площадки для того, чтобы строить свои беспилотники, которые каждую ночь запускают на территорию Украины. Это и в Московской области, и в Ленинградской области", – считает Анатолий Храпчинский.

Напомним, Россия привлекает для производства "Шахедов" женщин-иностранок. По документам, если в 2023 году численность персонала составляла около 900 человек, то в 2025 году их количество должно увеличиться до двух тысяч.

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