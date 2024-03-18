Генерал-лейтенант ВСУ сообщил, как можно переломить доминирование россиян в воздушной войне

Кроме того, что российская боевая авиация доминирует в небе, с начала 2024 года преимущество в артогне вдоль линии фронта составляет 7 к одному в пользу врага.

Россия оценила нынешние производственные возможности Украины и стран союзников и использует свое преимущество в боеприпасах фактически не уменьшая интенсивности огня.

Об этом сказал генерал-лейтенант, заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк "Укринформу".

Преимущество врага в артиллерийском огне — 7:1

По словам Гаврилюка, с начала 2024 г. преимущество в артиллерийском огне вдоль линии фронта составляет 7 к одному в пользу врага.

"В Кремле рассчитывают, что им хватит снарядов для доминирования на поле боя еще на длительное время. Этот огневый вал обеспечивают не только российские заводы. Северокорейский режим помогает россиянам с вооружением в значительном количестве", — отметил генерал-лейтенант ВСУ.

Российская боевая авиация доминирует в небе

Истребители российской армии активно применяют по позициям ХЗСУ на линии боевого столкновения и при фронтовых районах управляемые авиационные бомбы. С начала 2024 года, а именно за 77 суток, самолеты противника сбросили на позиции украинских воинов более 3500 авиабомб, что в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом.

"Переломать доминирование россиян в воздушной войне имеют долгожданные F-16, что повысит возможности Сил обороны Украины на земле. Но ситуация пока такая, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору", — сообщил генерал-лейтенант ВСУ.

Напомним, Украина может развернуть F-16 уже в июле, однако всего несколько. Западные СМИ отмечают, что 12 украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на истребителях F-16 к лету 2024 года. Однако к моменту возвращения пилотов в Украину ей будет передано только шесть самолетов из примерно 45, обещанных европейскими союзниками.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: К лету F-16 можно будет увидеть в воздушном пространстве Украины – премьер Дании

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