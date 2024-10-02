Генерал-майор США сравнил мощность украинских F-16 и современных российских самолетов

Истребители F-16, полученные Украиной, уязвимы к российской ПВО и авиации, а также старые модели, которые есть в наличии Украины, не могут конкурировать с самыми современными российскими самолетами.

Об этом сказал генерал-майор США в отставке Гордон "Скип" Дэвис, пишет Business Insider.

По словам военного, занимавшего пост заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций, украинские F-16 уже меняют ситуацию, а с поставкой большего количества воздушных машин Украина сможет еще больше усилить свои позиции. До конца 2024 года Киев должен получить около двадцати F-16. Однако эти самолеты имеют определенные ограничения относительно дальности и уязвимости.

По словам генерал-майора США, современные российские самолеты, например Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31 оснащены более мощными радарами и ракетами, в частности класса "воздух-воздух" Р-37М. Такие ракеты превосходят украинские AIM-120 по дальности.

"Это создает угрозу для украинских F-16, особенно в сочетании с российскими системами ПВО", – отмечает генерал-майор.

А F-16, у которого есть Украина, хотя и получили несколько модернизированные системы, все еще старше по сравнению с теми, которые используются в других странах.

"Многие из них уже имеют десятки лет полетов, что делает их менее надежными. Хотя самолеты оборудованы современными средствами электронной борьбы, они все равно остаются уязвимыми к российской наземной обороне и авиации. Учитывая характер войны, авиация не всегда может эффективно использоваться из-за активных системы ПВО обеих сторон, что ограничивает возможности для воздушных боев. Хотя Россия пока удерживает свои передовые самолеты от интенсивного использования, ситуация может измениться никогда», — говорится в комментарии военного США.

Поэтому мощность украинских F-16 пока ограничена из-за небольшого количества самолетов, узких мест в учебе и медленных поставок.

Союзники Украины, в частности Дания, Норвегия и Нидерланды, пообещали передать более 85 самолетов, однако этого недостаточно для достижения воздушного преимущества.

Несмотря на ограничения, F-16 поможет Украине защищаться от атак беспилотников и ракет, а также обеспечит первый шаг к укреплению ее воздушных сил в долгосрочной перспективе.

Напомним, эксперт портала Defense Express Олег Катков отметил ранее, что планировочные авиабомбы JSOW, которые США хотят передать Украине, могут быть модернизированы в полноценную крылатую ракету.

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