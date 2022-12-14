Генсек НАТО и глава МИД Нидерландов обсудили усиление поставок оружия Украине

Стороны согласились в непреклонности поддержки Украины
Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили необходимость удвоить усилия по поставке оружия Украине для защиты от российских агрессоров.
О встрече со Столтенбергом в Брюсселе Хукстра сообщил в Twitter.
Он отметил, что на встрече стороны согласились в непреклонности поддержки Украины в ее борьбе с российскими агрессорами.
"Говорили, например, о нашей непреклонной поддержке Украины и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием", — пишет Хукстра.
Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне подтвердили передачу Украине систем Patriot.
Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал в ближайшее время передать Украине новые системы ПВО против ракетных атак РФ.
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