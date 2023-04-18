Генсек НАТО призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине

Страны НАТО вместе с союзными государствами должны предоставлять Украине большее вооружение для ускорения освобождения украинских земель от российских агрессоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает CNN.

"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, поставок, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше", — сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что Украина должна получить еще большее вооружение. Генсек НАТО заявил, что это позволит украинским военным провести успешное контрнаступление.

"Так как мы должны обеспечить, чтобы украинцы были в таком положении, где они могли пробивать российские линии, а также через минные поля, и быть в положении, где они могли освобождать, возвращать территорию", — заявил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не были найдены доказательства того, что Китай поставляет свое оружие России для войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО готовится к боевым действиям на границах Альянса и снова превращается в "военный союз".

Читайте также: