"Герань-4" с ракетами Р-60: что известно о новом дрон-убийце РФ (фото)

Реактивные дроны РФ

Силы обороны Украины сбили новый тип российского реактивного БпЛА — «Герань-4». Главной особенностью находки стало наличие пусковой установки и авиационной ракеты ближнего радиуса действия Р-60, что фактически делает дрон угрозой не только наземным целям, но и украинской авиации или вертолетов.

Об этом сообщают операторы 413-го батальона «Рейд».

Эксперты отмечают, что появление Герань-4 вносит путаницу в классификацию вражеских беспилотников. Пока известно о трех типах реактивных аппаратов врага: «Герань-3» (реактивный «Шахед»), «Герань-5» (ракето-дрон) и теперь — «Герань-4».

Технологический скачок: чем «Герань-4» опаснее предшественников

Новая модификация — глубокая модернизация третьей версии. Основные изменения коснулись скорости и двигателя:

крейсерская скорость выросла до 500 км/ч (против 350 км/ч у «Герань-3»). Это значительно усложняет перехват дрона мобильными огневыми группами и даже зенитными FPV-дронами.

дрон получил в два раза более мощную силовую установку и обновленный корпус, что позволило увеличить дальность полета до 850 км.

взлетная масса составляет 450 кг, из которых 50 кг — боевая часть. Кроме самостоятельного полета предусмотрена возможность подвески БпЛА под штурмовики Су-25.

Почему ракета Р-60 на дроне — это вызов?

Подвеска ракеты Р-60 (класса «воздух-воздух») на БПЛА свидетельствует о попытках РФ создать платформу, которая сможет отгонять украинские истребители или сбивать наши вертолеты и дроны-перехватчики в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Прогнозы на будущее

Реактивные «Герани» используются врагом ограниченно — вероятно, продолжается этап испытаний в боевых условиях. Однако аналитики предупреждают о масштабировании: Уже в следующую зиму (2026/27 гг.) враг может перейти к массированному применению этих аппаратов в качестве дешевой замены дорогим крылатым ракетам.

Украина не стоит на месте. Наши аналоги — ракетодроны «Паляница» и «Барс» — уже демонстрируют свою эффективность, позволяющую ВСУ навязывать собственную инициативу в этой технологической гонке.

Напомним, ранее специалисты объясняли низкий процент сбивания баллистических ракет во время российской атаки в ночь на 13 января. Речь шла о том, что враг целенаправленно выбирал для ударов регионы, не защищенные мощными западными зенитно-ракетными комплексами.