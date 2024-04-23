Германия давит на США касательно отправки Украине еще одной системы Patriot – Bloomberg

Правительство Германии оказывает давление на США по поводу предоставления Украине по крайней мере еще одного комплекса Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Кампания давления Берлина на США является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине со средствами ПВО, сказал источник.

На этой неделе Германия также будет продолжать оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить Украине.

Также читайте Тихий соагресор России: четыре основных сценария угроз со стороны Лукашенко и Беларуси

"Подталкивание Германии является чем-то вроде смены ролей для Шольца, правительство которого после вторжения России часто осуждали за промедление с поставками оружия. Немецкий лидер продолжает сопротивляться отправке ракет большой дальности Taurus в Киев, утверждая, что такие поставки рискуют сделать страну стороной войны", — пишет Bloomberg.

Олаф Шольц возглавил попытки отправить Украине больше Patriot и других систем противовоздушной обороны. На прошлой неделе канцлер заявила, что Германия пришлет третью батарею Patriot – и что еще шесть вскоре должны быть поставлены из других стран-членов ЕС.

Для Вооруженных сил Германии три Patriot составляли четверть ее арсенала, что гораздо больше, чем есть в США. Другое оборудование, являющееся частью призыва Берлина, – это системы "земля-воздух" Samp/T, ракеты NASAMS и Hawk, системы Iris-T.

Также читайте Трудный период начнется уже в мае: Зеленский и Буданов предупредили украинцев

Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал "чрезвычайно большим количеством беспилотников и ракет", нацеленных на Украину, и поэтому средства ПВО являются одной из самых насущных потребностей наряду с артиллерийскими боеприпасами.

"Если бы американцы могли прислать нам системы Patriot, это очень помогло бы", — сказал Габек в понедельник в интервью радио Deutschlandfunk.

Также читайте ПВО для Украины: какие еще страны могут предоставить Patriot и что говорят в ЕС

Как отмечает Bloomberg, это не первый раз, когда Олаф Шольц пытается давить на Джо Байдена. В прошлом году условием поставки танков Leopard 2 для ВСУ было предоставление Вашингтоном танков Abrams.

"Союзники Украины также изучают повторную сертификацию старых или просроченных ракет Patriot, а также возможность перепрофилирования батарей, которые используются сейчас для обучения", — добавило издание.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Такое решение было принято из-за увеличения российских авиаударов.

Читайте также ведущие новости дня: