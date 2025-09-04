Германия готовит масштабное укрепление украинских ВВС — что стоит за планом

Воздушные силы ВСУ

Германия намерена профинансировать значительное расширение украинских военно-воздушных сил.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Канцлер Фридрих Мерц во время заседания Коалиции желающих в четверг представит конкретные планы гарантий безопасности для Украины, предусматривающих вооружение пяти новых бригад. Ежегодно планируется наращивать возможности украинской противовоздушной обороны на 20%, а также сотрудничать в сфере производства крылатых ракет в Украине.

Вооружение новых бригад будет включать 480 единиц пехоты в год. При этом Берлин не взял на себя обязательства по вводу собственных войск на территорию Украины для контроля за режимом прекращения огня.

Германия подчеркнула, что ее поддержка будет зависеть от предоставления США гарантий безопасности для Украины. Сегодня европейские лидеры намерены обсудить детали с президентом США Дональдом Трампом.

Также ранее сообщалось, что Британия передала Украине военную помощь на сумму более миллиарда фунтов стерлингов, источником которой стали замороженные российские активы.