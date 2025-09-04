ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Германия готовит масштабное укрепление украинских ВВС — что стоит за планом

Германия объявила о масштабной поддержке украинских военно-воздушных сил, включая вооружение пяти новых бригад и ежегодное увеличение возможностей противовоздушной обороны на 20%.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ

Германия намерена профинансировать значительное расширение украинских военно-воздушных сил.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Канцлер Фридрих Мерц во время заседания Коалиции желающих в четверг представит конкретные планы гарантий безопасности для Украины, предусматривающих вооружение пяти новых бригад. Ежегодно планируется наращивать возможности украинской противовоздушной обороны на 20%, а также сотрудничать в сфере производства крылатых ракет в Украине.

Вооружение новых бригад будет включать 480 единиц пехоты в год. При этом Берлин не взял на себя обязательства по вводу собственных войск на территорию Украины для контроля за режимом прекращения огня.

Германия подчеркнула, что ее поддержка будет зависеть от предоставления США гарантий безопасности для Украины. Сегодня европейские лидеры намерены обсудить детали с президентом США Дональдом Трампом.

Также ранее сообщалось, что Британия передала Украине военную помощь на сумму более миллиарда фунтов стерлингов, источником которой стали замороженные российские активы.

Дата публикации
Количество просмотров
206
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie