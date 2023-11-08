Германия изготовит для Украины 100 тысяч боеприпасов к минометам: когда начнется поставка военным

Украинские бойцы должны получить боеприпасы для 120-миллиметровых минометов в ближайшее время.

Немецкий концерн Rheinmetall выполнит заказы от правительства своей страны на производство и поставку ВСУ около 100 тысяч боеприпасов для 120-миллиметровых минометов.

Об этом сообщает пресс-служба компании Rheinmetall.

Как заявили в концерне, поставка боеприпасов для ВСУ входит в пакет военной помощи Украине на 400 миллионов евро, о котором власти Германии объявили в конце сентября 2023-го.

Также там отметили, что поставки должны начаться в ближайшее время и будут продолжаться в течение двух лет.

"Мы обсудили пути дальнейшего укрепления альянса оборонной промышленности Германии и Украины", – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, по словам Дениса Шмыгаля, приоритетной задачей Украины является создание совместных предприятий с ЕС и США.

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