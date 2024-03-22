Германия многое делает для Украины: в НАТО призвали не фокусироваться на Taurus

Организация НАТО не может приказать любой стране-члену направить в Украину то или иное вооружение, в частности, это касается ракет Taurus.

Об этом в эксклюзивном разговоре корреспондентке ТСН Яне Слесарчук рассказал глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

Он отметил, что в то же время Германия оказывает Украине серьезную помощь.

"НАТО состоит из 32 независимых государств и НАТО не указывает государствам, что делать. Наоборот, это государства, которые собираются вместе, говорят, что будет делать НАТО как организация... Будет честно и важно сказать, что Германия оказывала и оказывает очень большую поддержку Украине"., – заявил Бауэр.

Он призвал не фокусироваться только на этих Taurus, поскольку это не помогает пониманию того, что Германия делала и делает для Украины.

"Конечно, приятно видеть, что есть союзники, которые снабжают Украину ракетами большой дальности, которые Великобритания и Франция. И это помогает Украине. Украина уже продемонстрировала, что использует эти ракеты ответственно и эффективно. Это помогает Украине атаковать российские логистические узлы далеко за линией" столкновения", — заявил глава военного комитета НАТО.

Также Бауэр отметил, что все понимают, что это важно для Украины, но выбор или предоставлять ей конкретный тип оружия, это выбор той нации, которая ее предоставляет.

"И мы уже проходили это раньше с танками, ракетами, с истребителями F-16", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИД Польши объяснили, как Taurus повлияют на ход войны в Украине.

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