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Германия может передать дальнобойные ракеты Украине при определенных условиях
Спикер правительства Германии заявил о готовности поддержать Украину в вопросе ракет большой дальности. Вероятно, речь идет о TAURUS.
Берлин сигнализировал готовность поддержать Украину в вопросе дальнобойного вооружения.
На правительственной пресс-конференции пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение по "огню большой дальности" будет подготовлено и принято в ближайшие дни, передает German Aid to Ukraine.
Речь идет, вероятно, о ракетах типа TAURUS, способных поражать цели на значительном расстоянии. По неофициальным сообщениям, вопросы их передачи могут активизироваться в случае, если Россия откажется от прекращения огня.
Ранее немецкое правительство засекретило информацию о всей запланированной военной помощи, поэтому любые фактические поставки станут известны только после их применения на фронте.