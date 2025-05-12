Германия может передать дальнобойные ракеты Украине при определенных условиях

Ракета Taurus. / © Associated Press

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Берлин сигнализировал готовность поддержать Украину в вопросе дальнобойного вооружения.

На правительственной пресс-конференции пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение по "огню большой дальности" будет подготовлено и принято в ближайшие дни, передает German Aid to Ukraine.

Речь идет, вероятно, о ракетах типа TAURUS, способных поражать цели на значительном расстоянии. По неофициальным сообщениям, вопросы их передачи могут активизироваться в случае, если Россия откажется от прекращения огня.

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Ранее немецкое правительство засекретило информацию о всей запланированной военной помощи, поэтому любые фактические поставки станут известны только после их применения на фронте.