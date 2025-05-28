Германия может профинансировать разработку украинских крылатых ракет дальностью до 2500 км – BILD

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл со срочным визитом в Берлин для переговоров с канцлером Фридрихом Мерцом. На фоне эскалации боевых действий и нехватки поддержки со стороны США Киев возлагает большие надежды на новую помощь от Германии — прежде всего вооружения.

Об этом пишет BILD.

Ожидать прорыва в вопросе поставки крылатых ракет Taurus пока не стоит. Хотя ранее Мерц, находясь в оппозиции, неоднократно призывал правительство Олафа Шольца передать Украине эти ракеты, ныне источники считают тему Taurus фактически табуированной.

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Впрочем, по информации BILD, Германия не встретит Зеленского с пустыми руками. Вероятно, речь пойдет о передачи дополнительных реактивных систем залпового огня Mars II с дальностью до 85 км. В 2022 году Германия уже передала пять таких установок. Новые поставки могут включать также ракеты в них, что позволит частно реализовать обещание об оружии большей дальности.

Однако использование Mars II ограничено: ракеты M30 и M31 приводятся по GPS, а Россия эффективно глушит эти сигналы. Кроме того, враждебные базы в основном находятся вне досягаемости этой системы.

Другая возможная инициатива – финансирование украинской разработки крылатых ракет. По данным BILD, правительство Германии рассматривает выделение миллионов евро в поддержку украинских оборонных проектов, в том числе массовое производство ракет дальностью до 2500 км. Некоторые из них уже используются для ударов по глубине территории России.

В то же время украинская оборонная промышленность ежедневно подвергается российским атакам, а оружейные заводы остаются ключевыми целями. Поэтому, по информации источников, Германия также обсуждает возможность передачи дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T. Объявление о новых поставках может прозвучать во время встречи Зеленского и Мерца.

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Однако источники указывают: даже в случае принятия решения большинство поставок современных немецких ПВО поступит в Украину только в конце 2020-х годов.

Ранее издание BILD окончательно ответило, передавать ли Германия ракеты Taurus Украине.