Германия обновила список военной помощи для Украины: войдут Leopard 1, Marder и IRIS-T SLM

Германия увеличит военную помощь Украине.
Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив анонсированную 10 дней назад на сумму 2,7 млрд евро.
Об этом у себя в блоге сообщил известный авиаблогер, споттер Виталий Трубников.
В новый список помощи для Украины войдут танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS, радары для ПВО, зенитные установки Gepard и многое другое.
В общей сложности должно быть поставлено 8 IRIS-T SLM (2 уже в Украине) и 12 IRIS-T SLS и еще 18 Gepard в дополнение к уже переданным 34.
Кроме того, блоггер сообщил, что на сайте Бундесвера значится большой перечень, первая часть которого это уже передано, а вторая — то, что профинансировано и будет передано по мере готовности.
Напомним, ранее сообщалось, что представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены блока выделили Украине уже 220 тысяч снарядов разного калибра и 1300 ракет.
Кроме того, мы ранее информировали, что Пентагон переоценил американское оборудование, направленное в Украину, примерно на 3 миллиарда долларов.
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