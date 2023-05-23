Германия обновила список военной помощи для Украины: войдут Leopard 1, Marder и IRIS-T SLM

Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив анонсированную 10 дней назад на сумму 2,7 млрд евро.

Об этом у себя в блоге сообщил известный авиаблогер, споттер Виталий Трубников.

В новый список помощи для Украины войдут танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS, радары для ПВО, зенитные установки Gepard и многое другое.

В общей сложности должно быть поставлено 8 IRIS-T SLM (2 уже в Украине) и 12 IRIS-T SLS и еще 18 Gepard в дополнение к уже переданным 34.

Кроме того, блоггер сообщил, что на сайте Бундесвера значится большой перечень, первая часть которого это уже передано, а вторая — то, что профинансировано и будет передано по мере готовности.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены блока выделили Украине уже 220 тысяч снарядов разного калибра и 1300 ракет.

Кроме того, мы ранее информировали, что Пентагон переоценил американское оборудование, направленное в Украину, примерно на 3 миллиарда долларов.

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