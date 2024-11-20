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Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины: список вооружения

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины: список вооружения

Гаубицы Panzerhaubitzen 2000 / Фото: Associated Press

В ФРГ отметили, что в федеральном бюджете 2024 года на военную помощь Украине предусмотрено 7,1 млрд евро.

Немецкое правительство объявило 20 ноября о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в пакет войдут гаубицы, бронемашины, сотни дронов и многое другое.

Полный перечень предоставленного оружия и военной техники опубликован на сайте немецкого правительства.

Содержимое нового пакета военной помощи от Германии:

  • боеприпасы для БМП MARDER;
  • 47 машин с защитой от мин (MRAP);
  • 1 радиолокационная станция TRML-4D;
  • 4 самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тыс. боеприпасов к ним (калибра 155 мм);
  • 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
  • 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
  • 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
  • 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
  • 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
  • 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями;
  • 3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования;
  • 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
  • 20 защищенных машин для пограничной службы;
  • 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
  • 8000 патронов калибром 40 мм;
  • 100 тыс. винтовок HLR 338 из 314 тыс. патронов к ним;
  • 100 тыс. патронов к стрелковому оружию;
  • 233 тыс. жгутов;
  • 250 тыс. нагрудных патчей.

В правительстве Германии отметили, что в федеральном бюджете 2024 года на военную помощь Украине предусмотрено 7,1 млрд евро.

К слову, по данным АР, Украина получит новый пакет помощи от США, в который войдут артиллерийские системы HIMARS, 155-ти и 105-миллиметровые артснаряды, ПТРК Javelin и другое оборудование и запасные части.

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