Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины: список вооружения

В ФРГ отметили, что в федеральном бюджете 2024 года на военную помощь Украине предусмотрено 7,1 млрд евро.
Немецкое правительство объявило 20 ноября о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в пакет войдут гаубицы, бронемашины, сотни дронов и многое другое.
Полный перечень предоставленного оружия и военной техники опубликован на сайте немецкого правительства.
Содержимое нового пакета военной помощи от Германии:
- боеприпасы для БМП MARDER;
- 47 машин с защитой от мин (MRAP);
- 1 радиолокационная станция TRML-4D;
- 4 самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тыс. боеприпасов к ним (калибра 155 мм);
- 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
- 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
- 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
- 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
- 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
- 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями;
- 3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования;
- 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
- 20 защищенных машин для пограничной службы;
- 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
- 8000 патронов калибром 40 мм;
- 100 тыс. винтовок HLR 338 из 314 тыс. патронов к ним;
- 100 тыс. патронов к стрелковому оружию;
- 233 тыс. жгутов;
- 250 тыс. нагрудных патчей.
В правительстве Германии отметили, что в федеральном бюджете 2024 года на военную помощь Украине предусмотрено 7,1 млрд евро.
К слову, по данным АР, Украина получит новый пакет помощи от США, в который войдут артиллерийские системы HIMARS, 155-ти и 105-миллиметровые артснаряды, ПТРК Javelin и другое оборудование и запасные части.
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