Германия объявила о новом пакете помощи для Украины: что в него войдет

Правительство Германии выделило новый пакет помощи для укрепления украинской обороноспособности.
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут в частности танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.
Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Германии.
В сообщении указывается, что Германия вместе с Данией передаст 10 главных боевых танков Leopard 1 A5.
Также в пакет помощи вошли:
3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
20 пулеметов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
8500 снарядов 155 мм;
20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;
один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
одна бронированная инженерная машина DACHS;
одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
два противоминных плуга;
16 автоцистерн Zetros;
400 светодиодных ламп;
530 штурмовых винтовок MK 556;
80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;
111 винтовок CR 308;
1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия готова использовать "российские деньги" для военной помощи Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что инициатива Германии по ПВО для Украины проваливается.
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