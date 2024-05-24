Германия объявила о новом пакете помощи для Украины: что в него войдет

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут в частности танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

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Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Германии.

В сообщении указывается, что Германия вместе с Данией передаст 10 главных боевых танков Leopard 1 A5.

Также в пакет помощи вошли:

3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

20 пулеметов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

два противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия готова использовать "российские деньги" для военной помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что инициатива Германии по ПВО для Украины проваливается.

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