Германия отправляет Украине вооружение и военную технику: что содержит новый пакет помощи

Украина уже получила 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и производимых на немецких заводах, а также четыре машины разминирования WISENT 1.

Германия оказывает военную помощь Украине, в частности, артиллерийские снаряды, дроны, машины разминирования, а также материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Об этом свидетельствуетсписок на сайте немецкого правительства.

"Эта военная помощь предоставляется двумя способами: с одной стороны, это средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военного оборудования и других материалов из промышленности. А также речь идет о поставках из составов вооруженных сил Германии. обязалась на последующие годы военной помощи на сумму около 28 миллиардов евро", — говорится в сообщении правительства.

Содержащий новый пакет помощи от Германии

4 машины разминирования WISENT 1

4 патрульных автомобиля

14000 снарядов 155-мм

250 средств для разминирования

10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями

22 системы против дронов

12 терминалов SatCom

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов

3 дистанционно управляемые системы разминирования

"С начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощи на сумму примерно 5,2 миллиарда евро. Также более 10 тысяч украинских военных осуществили военную подготовку в стране. Расходы на это обучение составляют примерно 282 миллиона евро. Дополнительные расходы, что не учтены, связаны с лечением раненых бойцов", — добавляют в правительстве.

В то же время, немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не предоставит Украине оружие большой дальности, ведь не хочет, чтобы его страна стала стороной в войне. Об этом он заявил 26 февраля в Берлине, общаясь с журналистами.

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