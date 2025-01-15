Германия передала Украине новую партию военной помощи: список вооружения

Немецкое правительство также анонсировало передачу бронемашин, машин с защитой от мин и засад, самоходных гаубиц.
Германия передала Украине новую партию военной помощи. В частности, в пакет вошли ударные дроны, боеприпасы для танков Leopard 1 и снаряды.
Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства обороны Германии.
Правительство Германии также обновило информацию о готовящемся к передаче вооружении. В списке – БМП Marder, колесные боевые машины пехоты RCT-30 Boxer, машины с защитой от мин и засад, а также самоходные гаубицы RCH 155.
Вооружение, которое Украина получит от Германии:
- 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155;
- 5 боевых машин пехоты Marder;
- 9 АiТО30 FDC (колесная боевая машина пехоты RCT-30 с мобильным центром ведения огня);
- 20 броневиков MRAP с противоминной защитой;
- боекомплект для танков Leopard 1;
- 14 000 снарядов калибра 155 мм;
- 19 000 патронов калибра 122 мм;
- 11 000 минометных боеприпасов калибра 120 мм;
- 495 штурмовых винтовок HK 416;
- 600 ударных беспилотников HF-1;
- 50 беспилотников Vector с запчастями;
- 46 дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun;
- 43 дрона-разведчики Songbird;
- 277 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP).
Кроме того, в списке немецкой помощи – одеяла, турникеты, бинокли, окклюзионные повязки.
К слову, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против увеличения поставок вооружения Украине, если это потребует сокращения финансирования других статей бюджета ФРГ.
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