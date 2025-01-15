Германия передала Украине новую партию военной помощи: список вооружения

Немецкое правительство также анонсировало передачу бронемашин, машин с защитой от мин и засад, самоходных гаубиц.

Германия передала Украине новую партию военной помощи. В частности, в пакет вошли ударные дроны, боеприпасы для танков Leopard 1 и снаряды.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства обороны Германии.

Правительство Германии также обновило информацию о готовящемся к передаче вооружении. В списке – БМП Marder, колесные боевые машины пехоты RCT-30 Boxer, машины с защитой от мин и засад, а также самоходные гаубицы RCH 155.

Вооружение, которое Украина получит от Германии:

18 колесных самоходных гаубиц RCH 155;

5 боевых машин пехоты Marder;

9 АiТО30 FDC (колесная боевая машина пехоты RCT-30 с мобильным центром ведения огня);

20 броневиков MRAP с противоминной защитой;

боекомплект для танков Leopard 1;

14 000 снарядов калибра 155 мм;

19 000 патронов калибра 122 мм;

11 000 минометных боеприпасов калибра 120 мм;

495 штурмовых винтовок HK 416;

600 ударных беспилотников HF-1;

50 беспилотников Vector с запчастями;

46 дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun;

43 дрона-разведчики Songbird;

277 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP).

Кроме того, в списке немецкой помощи – одеяла, турникеты, бинокли, окклюзионные повязки.

К слову, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против увеличения поставок вооружения Украине, если это потребует сокращения финансирования других статей бюджета ФРГ.

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