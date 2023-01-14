Германия передала Украине танки для разминирования и другую технику в новом пакете помощи

В частности, Берлин передал и десять автомобилей для охраны границы.

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую в частности вошли четыре танка для разминирования.

Об этом сообщили на сайте Федерального правительства Германии.

Отмечается, что вся переданная техника – из запасов Бундесвера или уже новая.

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В новую партию военной помощи для Украины вошли:

4 танка для разминирования;

4 мобильных и защищенных систем разминирования;

10 автомобилей для охраны границы (ранее уже было передано 85);

120 мобильных систем отопления (ранее было передано 48).

Кроме того, Германия планирует в ближайшее время передать Украине обещанные ранее 40 БМП Marder с боеприпасами, ЗРК Patriot с ракетами и 100 тыс. аптечек первой медицинской помощи.

Отметим, Украина очень ожидает, что Германия передаст ВСУ танки Leopard, которые необходимы для контрнаступления на фронте. Однако Берлин не торопится принимать такое решение. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил возможности передачи танков, однако с условием, что на такой шаг государство решится только с союзниками.

Вместе с тем известно, что роту танков Leopard Украине передаст Польша – такое обещание дал президент Анжей Дуда.

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