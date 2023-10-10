Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и второй "зимний" пакет помощи: что он содержит

Министерство обороны Германии 10 октября сообщило о предоставлении "зимнего" пакета военной помощи Украине на общую сумму около одного миллиарда евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Отметим, что инвормацию обнародовали накануне заседания Контактной группы по обороне Украины,

Содержащий "зимний" пакет немецкой военной помощи

Помощь Германии предусматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot, зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM, трех зенитных установок Gepard.

Срок их отправки в Украину не уточняют.

Также в пакет войдут:

10 танков Leopard 1A5,

3 дополнительных зенитных самоходных установки Gepard,

20 "медеваков" – медицинских авто для эвакуации,

15 бронированных автомобилей, которые будут в Украине на протяжении следующих нескольких недель.

"Этим новым "зимним пакетом" мы еще больше усиливаем оперативную готовность Вооруженных Сил Украины в грядущие месяцы", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В Минобороны ФРГ также уточняют, что в течение октября Украина получит ранее обещанные системы ПВО – третью IRIS-T SLM (среднюю дальность) и вторую IRIS-T SLS (малую дальность).

Более того, Германия должна передать дополнительный пакет поддержки на 20 миллионов евро, в который войдут транспортные средства, оружие и личное снаряжение, чтобы они "были более боеспособными".

Минобороны Германии напоминает, что страна является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине и вторым после США в мире, а также обеспечит обучение 10 тысяч украинских военных до конца 2023 года.

Добавим, что о предоставлении украинской армии новых систем противовоздушной обороны правительство Германии сообщало ранее. Такие системы будут защищать зерновые пути от вероятных атак российской армии.

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