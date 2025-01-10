Германия подготовила новый перечень вооружения для Украины

В то же время Писториус не прокомментировал информацию от СМИ о том, что Шольц якобы блокирует инициативу о поиске дополнительных денег для новых поставок оружия Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ведомство подготовило перечень военных материалов и систем для Украины, которые могут быть переданы в случае появления дополнительного финансирования.

Об этом министр заявил во время посещения базы ВМС в Нордхольце, сообщает "Укринформ".

Писториус сказал, что "мы подготовили возможные дальнейшие закупки в случае, если будут дополнительные средства. Этот процесс продолжается".

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Глава Минобороны ФРГ акцентировал, что с самого начала работы в своей должности всегда выступал за то, чтобы "всегда быть готовыми к тому, что может быть".

В то же время Писториус оставил без комментариев информацию от СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы блокирует инициативу Минобороны и МИД по поиску дополнительных 3 млрд евро для новых поставок необходимого Украине оружия.

В свою очередь заместитель спикера федерального правительства Кристине Гоффманн по просьбе прояснить ситуацию сказала, что "военная помощь Украине, конечно, является постоянной темой для правительства" как "особенно важная". По словам Гоффманн, Щольц постоянно повторяет, что Украина получает и будет получать большую помощь от Германии. В то же время, чиновница не прокомментировала "внутренние дискуссии".

Заместитель спикера федерального правительства напомнила, что накануне в Рамштайне были объявления о дальнейших поставках вооружений Украине.

Спикер Минобороны Германии Митко Мюллер, в свою очередь, заверил – анонсированные Писториусом поставки вооружений уже запланированы. Первые из обещанных новейших 155-миллиметровых гаубиц будут переданы Украине уже на следующей неделе. Мюллер обратил внимание, что этих современных колесных гаубиц нет еще даже на вооружении Бундесвера. Он также заверил в выполнении обещаний по дронам, бронетехнике и другим вооружениям.

Напомним, издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Шольц блокирует новый крупный пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

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