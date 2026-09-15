Германия ищет новую дешевую ракету против РФ: что известно об Anthem

Крылатая ракета Anthem / © Defense Express

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Германия рассматривает возможность усилить свой арсенал дальнобойного вооружения новой относительно дешевой крылатой ракетой Anthem, которую американский стартап Covenant разработал примерно через два года.

О переговорах между Бундесвером и производителем сообщило Министерство обороны Германии, пишет Defense Express.

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В немецком оборонном ведомстве отметили, что Anthem может вписаться в планы Бундесвера по наращиванию дальнобойных средств поражения, необходимых, в частности, для сдерживания России.

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Особенность ракеты – ставка на относительно низкую стоимость и массовое производство. Ранее ее ориентировочную цену оценивали в несколько сотен тысяч долларов за единицу, что значительно дешевле многих традиционных дальнобойных крылатых ракет.

Производство Anthem в Германии планируется начать уже в первом квартале 2027 года. Разработчики утверждают, что ракета уже готова к серийному выпуску.

Еще недавно проект разрабатывали в режиме почти полной секретности. Компания Covenant была основана в 2024 году, а уже в 2026-м она начала раскрывать детали о своем оружии.

По данным Reuters, Anthem представляет собой крылатую ракету наземного базирования с боевой частью массой около 200 кг. Точную дальность полета официально не называли, однако в разных источниках фигурируют отметки примерно от 1500 до 2000 км.

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Только в этом году разработчики провели более 200 испытаний ракеты.

Первоначально Anthem создавали, прежде всего, как средство для потенциального противостояния Китая. В то же время для европейских стран такое оружие может быть интересно в контексте сдерживания России.

Covenant также заранее пытается уйти от проблем с масштабированием производства. Компания договорилась с несколькими поставщиками о поставках более 4000 реактивных двигателей в течение двух лет. Контракты уже есть с тремя производителями, еще один поставщик планируется привлечь дополнительно.

Интерес Германии к такому классу вооружения возникает на фоне активного использования Россией в отношении дешевых крылатых ракет и реактивных беспилотников против Украины. В то же время концепция дешевых массовых крылатых ракет в последние годы приобретает популярность и в США и других странах Запада.

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Ранее сообщалось, что американский оборонный стартап Covenant планирует развернуть серийное производство недорогих крылатых ракет в Германии. В Covenant заявили, что уже заключили контракт на поставку наземной ракеты Anthem в Европу. Кроме того компания ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками.

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