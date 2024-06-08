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Германия рассматривает передачу Украине еще одной батареи Patriot — Bloomberg

Германия рассматривает передачу Украине еще одной батареи Patriot — Bloomberg

Система Patriot/Wikipedia

Ранее Германия объявила о новом пакете помощи.

В Германии обсуждается возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет Bloomberg.

В издании отметили, что окончательного решения по передаче четвертой системы Patriot в Германии пока не было принято.

В то же время, еще одна система Patriot должна дополнить три батареи от Германии, две из которых уже в Украине, а третью Берлин обещал предоставить в апреле.

Недавно Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на 500 млн евро.

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