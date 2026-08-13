Германия резко усиливает военное сотрудничество с Украиной: стало известно, что готовят

Флаг Германии / © pixabay.com

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Немецкие производители оружия создают совместные предприятия с украинскими компаниями, в частности для развития производства дронов-перехватчиков.

Об этом посол Германии в Украине Гайко Томс рассказал в интервью NV за несколько дней до завершения дипломатической миссии в Украине.

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По словам дипломата, у Украины уже есть значительный опыт в противодействии беспилотникам, а Германия стремится поддержать украинскую индустрию в развитии соответствующих технологий.

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«И у нас есть новое сотрудничество между украинскими и немецкими компаниями по производству дронов для масштабирования производства дронов-перехватчиков, — добавил посол. — Украина при нашей поддержке очень хорошо справляется с защитой от дронов».

Томс отметил, что Берлин призывает немецкие компании работать непосредственно с украинскими производителями. Такой формат, по его словам, позволяет обеим сторонам обмениваться собственными наработками и практическим опытом.

«Кроме этого мы создаем совместные предприятия. Начала работу совместная компания Quantum и Frontline. Это уже происходит. И этот процесс будет расширяться», — объяснил дипломат.

Ранее сообщалось, что украинские операторы беспилотников во время военных учений Combined Resolve, проходивших в начале 2026 года в Германии, смогли обнаружить и «уничтожить» американские подразделения и бронетехнику.

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Мы ранее информировали, что в Германии значительно увеличилось количество случаев появления дронов возле военных объектов.

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